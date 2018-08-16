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Премьер Болгарии призвал отремонтировать все мосты
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Премьер Болгарии призвал отремонтировать все мосты в стране 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после трагедии в Генуе поручил двум членам кабинета министров найти способ одновременного ремонта всех мостов в стране, сообщает издание Sofia Globe.
"Вы знаете, с тех пор, как мосты Болгарии были сооружены, их не ремонтировали в области автотрасс, у нас есть мосты выше 120 метров, и в настоящий момент мы их укрепляем и осуществляем капитальный ремонт (автомагистралей — ред.) Тракия и Витния согласно плану", — заявил Борисов на заседании кабинета министров 15 августа.
Он добавил, что необходимо решение, согласно которому все мосты можно отремонтировать сразу, а не по очереди.
Ремонт болгарских мостов и соответствующей инфраструктуры начался несколько лет назад. В 2017 году правительство обратило внимание на проблему автодорожных тоннелей после февральской аварии, при которой часть осветительной структуры в тоннеле автомагистрали Хемус на севере страны обрушилась на машину, в результате чего скончалась 64-летняя женщина.
Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил в четверг, что число погибших составляет в настоящее время 38 человек, 15 граждан получили ранения. Многие люди пока числятся пропавшими без вести.
В среду источники в правоохранительных органах Генуи подтвердили РИА Новости, что городская прокуратура возбудила следственное дело по факту гибели людей при обрушении автомобильного моста. Речь идет о преступлении, предусмотренном статьей уголовного кодекса Италии о непредумышленном убийстве двух и более человек. Пока следствие ведется в отношении неизвестных лиц.
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