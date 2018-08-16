Трамп назвал СМИ «партией оппозиции» 

Президент США Дональд Трамп еще раз подверг средства массовой информации (СМИ) критике в своем твиттере.
Американский лидер назвал средства массовой информации "партией оппозиции".
"Поддельные новости — это партия оппозиции. Это очень плохо для нашей великой страны…Но мы побеждаем", — написал Трамп в твиттере.
16 августа около 350 новостных организаций решили присоединиться к акции против Трампа. СМИ опубликуют редакционные статьи в защиту свободы прессы. Акцию организовала газета Boston Globe.
На такой шаг новостные организации пошли, чтобы ответить американскому лидеру Дональду Трампу, который ранее заявлял, что "СМИ — враги народа".
Это уже не первый раз, когда Трамп нападает на СМИ, называя их fake news.
Кроме того, американский президент неоднократно пытался наказать журналистов из-за того, что они задают вопросы, которые он считает дерзкими, а их поведение — неуважительным.