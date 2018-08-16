Макрон и Эрдоган обсудили улучшение отношений

Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговые связи и двусторонние инвестиции, сообщает AFP со ссылкой на источник.
«Лидеры подчеркнули важность содействия в улучшении экономических и торговых отношений, а также двусторонних инвестиций», — рассказали агентству.
Кроме того, президенты договорились о встрече министров финансов «как можно скорее».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию в Сирии, а также состояние двусторонних отношений.