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Макрон и Эрдоган обсудили улучшение отношений
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Макрон и Эрдоган обсудили улучшение экономических отношений Франции и Турции 

RT на русском 59 минут назад
Фото: Reuters
Президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили торговые связи и двусторонние инвестиции, сообщает AFP со ссылкой на источник.
«Лидеры подчеркнули важность содействия в улучшении экономических и торговых отношений, а также двусторонних инвестиций», — рассказали агентству.
Кроме того, президенты договорились о встрече министров финансов «как можно скорее».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили ситуацию в Сирии, а также состояние двусторонних отношений.
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