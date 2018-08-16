Макрон и Эрдоган обсудили улучшение отношений

Макрон и Эрдоган обсудили улучшение экономических отношений Франции и Турции

«Лидеры подчеркнули важность содействия в улучшении экономических и торговых отношений, а также двусторонних инвестиций», — рассказали агентству.

Кроме того, президенты договорились о встрече министров финансов «как можно скорее».