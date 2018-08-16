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В Британии обсудили инцидент в Солсбери
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Глава МИД Британии и гендиректор ОЗХО обсудили инцидент в Солсбери 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас Гонсалес обсудили расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери. Об этом сообщается на сайте организации.
"Стороны обсудили аспекты технической поддержки со стороны ОЗХО в расследованиях инцидентов в Солсбери", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Хант и Гонсалес также обсудили прогресс в реализации конвенции о запрещении химического оружия в Сирии.
При этом стороны подтвердили свою приверженность совместной работе в целях продвижения международной нормы против химического оружия.
Ранее сообщалось, что Британия пригласила экспертов ОЗХО для дополнительных исследований по инциденту в Эймсбери.
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