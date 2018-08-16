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Порошенко и Меркель обсудили Сенцова
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Порошенко и Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с Сенцовым 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Украинский президент Пётр Порошенко провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщается на сайте президента Украины.
«Пётр Порошенко и Ангела Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшие усилия, в том числе миротворческие, для обеспечения прогресса в мирном урегулировании», — говорится в сообщении.
Кроме того, они обсудили ситуацию с осуждённым в России украинским режиссёром Олегом Сенцовым.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность ситуацией с Сенцовым.
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