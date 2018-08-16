В Турции арестовали судно с российским экипажем

Российский экипаж сухогруза Streamline, состоящий из 11 моряков, уже два месяца арестован за долги в Стамбуле , куда судно ушло на ремонт, сообщил представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов

Он отметил, что судно шло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт. После этого экипаж должен был вернуться в Россию . Однако после того, как судно встало на рейд в Стамбуле, его арестовали за долги предыдущего владельца приблизительно в 500 тыс. долларов, передает РИА «Новости»

«Экипаж — 11 человек, из них девять жители Ростовской области — не может уже почти два месяца покинуть судно. Собственник сухогруза на связь не выходит», — сообщил Рубцов.

По его словам, владелец фактически бросил команду. Профсоюз уже обратился за помощью в российское генконсульство в Стамбуле. Письмо туда написал капитан судна. Уже получен ответ — ситуацию поставили на контроль.

«Моряки на корабле получают питание», — сообщил Рубцов.

По его словам, проблему можно решить либо продажей судна в счет долгов или на металлолом. Кроме того, собственник сам может урегулировать ситуацию.

«Морякам в любом случае заплатят заработную плату и за репатриацию, они обязательно вернутся домой», — сказал Рубцов.

Зарплату они не получали с 3 июня, долг перед ними превышает 36 тыс. долларов.