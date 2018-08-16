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В Турции арестовали судно с российским экипажем
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В Турции арестовали судно с российским экипажем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский экипаж сухогруза Streamline, состоящий из 11 моряков, уже два месяца арестован за долги в Стамбуле, куда судно ушло на ремонт, сообщил представитель азово-донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.
Он отметил, что судно шло из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт. После этого экипаж должен был вернуться в Россию. Однако после того, как судно встало на рейд в Стамбуле, его арестовали за долги предыдущего владельца приблизительно в 500 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
«Экипаж — 11 человек, из них девять жители Ростовской области — не может уже почти два месяца покинуть судно. Собственник сухогруза на связь не выходит», — сообщил Рубцов.
По его словам, владелец фактически бросил команду. Профсоюз уже обратился за помощью в российское генконсульство в Стамбуле. Письмо туда написал капитан судна. Уже получен ответ — ситуацию поставили на контроль.
«Моряки на корабле получают питание», — сообщил Рубцов.
По его словам, проблему можно решить либо продажей судна в счет долгов или на металлолом. Кроме того, собственник сам может урегулировать ситуацию.
«Морякам в любом случае заплатят заработную плату и за репатриацию, они обязательно вернутся домой», — сказал Рубцов.
Зарплату они не получали с 3 июня, долг перед ними превышает 36 тыс. долларов.
Российское судно арестовано также на Украине — причем там это произошло из-за санкций. Кроме того, в начале июня сообщалось о бедственном положении арестованного в Эстонии парома «Петербург».
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