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Анонсирован визит Порошенко в США
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Посол Украины анонсировал визит Порошенко в США в сентябре 

RT на русском 1 час назад
Фото: Global Look Press
Президент Украины Пётр Порошенко в сентябре отправится с визитом в США. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
Как сообщает телеканал «Прямой», украинский лидер в ходе поездки примет участие в Генеральной ассамблее.
«Мы будем работать над политическими встречами… В сентябре мы готовим визит президента Украины в Америку, на Генеральную Ассамблею», — заявил Чалый.
Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует в ходе визита на Украину встретиться с Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.
RT на русском: последние новости
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