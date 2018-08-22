Анонсирован визит Порошенко в США

Президент Украины Пётр Порошенко в сентябре отправится с визитом в США. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.
Как сообщает телеканал «Прямой», украинский лидер в ходе поездки примет участие в Генеральной ассамблее.
«Мы будем работать над политическими встречами… В сентябре мы готовим визит президента Украины в Америку, на Генеральную Ассамблею», — заявил Чалый.
Ранее сообщалось, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует в ходе визита на Украину встретиться с Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом.