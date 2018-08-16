Ещё
Хакеры раскрыли коварные планы Киева в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хакеры сообщили о планах Киева отравить Донбасс радиоактивными отходами 

РИА Новости 19 минут назад
Силы специальных операций украинской армии готовят на Донбассе теракт с применением радиоактивных веществ, утверждают хакеры из организации "КиберБеркут".
По их сведениям, предполагаемые диверсанты планируют заразить отходами воду в канале "Северный Донец — Донбасс", из которого идет забор воды в Южно-Донбасский водоход.
"После заражения воды скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России. К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и т.п. со всеми вытекающими последствиями", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
Хакеры отмечают, что для операции спецназовцы получили контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника "Вакуленчук" в Житомирской области. Отмечается, что этот объект находится в 15-18 километрах от 142-го центра ССО, где с 2017 года "диверсанты" якобы проходят спецподготовку под руководством 14 американских инструкторов.
В "КиберБеркуте" также предположили, что "куратором" акции является основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который прилетал в расположение 142-го центра в апреле этого года. В подтверждение своей гипотезы хакеры привели снимок письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект.
Анонимная группа хакеров "КиберБеркут" регулярно публикует результаты своих атак на ресурсы киевских властей. Так, в 2015 году они заявляли о сотнях преступлений, совершенных добровольческими батальонами в Донбассе. Также публиковались материалы о планах Киева сорвать нидерландский референдум по вопросу ассоциации Украины и ЕС.
Последние новости
США опоздали "отключать Россию". Мнение Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Куда отскочит рубль после обвала
Комментарии7  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко83
«Давайте закрывать все»: на Украине хотят забыть Россию371
Путин возрождает традицию российских императоров615
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие67
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео335
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение