Хакеры раскрыли коварные планы Киева в Донбассе

Хакеры сообщили о планах Киева отравить Донбасс радиоактивными отходами

Силы специальных операций украинской армии готовят на Донбассе теракт с применением радиоактивных веществ, утверждают хакеры из организации "КиберБеркут".

По их сведениям, предполагаемые диверсанты планируют заразить отходами воду в канале "Северный Донец — Донбасс", из которого идет забор воды в Южно-Донбасский водоход.

"После заражения воды скорее всего, будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России. К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и т.п. со всеми вытекающими последствиями", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Хакеры отмечают, что для операции спецназовцы получили контейнер с радиоактивными веществами с закрытого могильника "Вакуленчук" в Житомирской области. Отмечается, что этот объект находится в 15-18 километрах от 142-го центра ССО, где с 2017 года "диверсанты" якобы проходят спецподготовку под руководством 14 американских инструкторов.

В "КиберБеркуте" также предположили, что "куратором" акции является основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс , который прилетал в расположение 142-го центра в апреле этого года. В подтверждение своей гипотезы хакеры привели снимок письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект.