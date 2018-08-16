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Адвокат Бутиной хочет создать фонд в ее защиту
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Адвокат арестованной в США Бутиной хочет создать фонд в ее защиту 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что планирует объявить о создании фонда в защиту подопечной.
"В скором времени я объявлю о создании фонда в защиту Марии Бутиной. Это позволит людям из любой точки мира перечислять деньги через интернет на ее защиту", — сказал он в интервью газете "Известия".
Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.
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