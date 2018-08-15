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Трамп не заставит меня «молчать»
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Трамп не заставит меня «молчать» — экс-глава ЦРУ после закрытия доступа к секретным данным 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: Ron SachsCNPAdMedia / Globallookpress
По мнению бывшего главы ЦРУ, такое решение Трампа носит политические мотивы, целью таких шагов является подавление свободы слова в стране.
Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что американский президент Дональд Трамп закрыл ему доступ к секретным материалам, так как опасается критики.
«Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», — сказал Бреннан в интервью телеканалу MSNBC.
По мнению бывшего главы ЦРУ, такое решение Трампа носит политические мотивы, целью таких шагов является подавление свободы слова в стране.
Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, что американский лидер закрывает допуск Джона Бреннана к секретной информации.
Сам Трамп объяснил свое решение тем, что Бреннан «поставил под сомнение свою объективность и репутацию».
По словам Сандерс, в настоящее время Трамп пересматривает систему предоставления доступа к секретным данным бывшим госчиновникам.
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