Трамп не заставит меня «молчать» — экс-глава ЦРУ после закрытия доступа к секретным данным

По мнению бывшего главы ЦРУ, такое решение Трампа носит политические мотивы, целью таких шагов является подавление свободы слова в стране.

Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что американский президент Дональд Трамп закрыл ему доступ к секретным материалам, так как опасается критики.

«Трамп очень сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», — сказал Бреннан в интервью телеканалу MSNBC.

По мнению бывшего главы ЦРУ, такое решение Трампа носит политические мотивы, целью таких шагов является подавление свободы слова в стране.

Ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, что американский лидер закрывает допуск Джона Бреннана к секретной информации.

Сам Трамп объяснил свое решение тем, что Бреннан «поставил под сомнение свою объективность и репутацию».

По словам Сандерс, в настоящее время Трамп пересматривает систему предоставления доступа к секретным данным бывшим госчиновникам.