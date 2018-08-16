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Адвокаты Януковича подрались с полицией
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Адвокаты Януковича подрались с полицией 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из адвокатов Виктора Януковича Виталий Сердюк опубликовал на своей странице в Facebook видео потасовки защитников экс-президента и полиции в украинском суде.
«Только что национальная полиция Украины устроила нападение на адвокатов Виктора Януковича, пытаясь обеспечить участие в суде незаконно назначенного адвоката», — заявил Сердюк.
Ролик демонстрирует, как правоохранители пытаются не пустить защитников в зал суда.
На видео слышно, как один из адвокатов многократно выкрикивает: «Что вы делаете? Я — адвокат. Нападение на адвоката».
Полицейские в ответ заявили, что адвокаты препятствуют осуществлению правосудия. Позже к потасовке присоединился мужчина, который представился начальником Оболонского управления полиции и «участником революции достоинства».
Сердюк также опубликовал несколько роликов, на которых он объясняет, что он и его коллеги из частной фирмы Aver Lex были наняты Януковичем. Однако в деле появился новый бесплатный адвокат Юрий Рябовол, назначенный экс-президенту государством. Юристы подчеркнули, что Янукович запрещает Рябоволу представлять его позицию в суде.
Государственных защитников Януковичу начали назначать летом 2017 года после того, как он назвал процесс профанацией и отозвал своих адвокатов.
В феврале 2014 года Янукович покинул Украину на фоне массовых протестных акций. Позже против него возбудили несколько уголовных дел, в том числе дело о госизмене. На Украине Януковича обвиняют в том, что он якобы подписал письмо на имя президента РФ с просьбой ввести войска. Экс-президент свою вину отрицает. Российские власти заявляют, что такого письма в Кремле не получали.
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