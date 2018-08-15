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У берегов Испании спасены сотни мигрантов
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У берегов Испании спасены сотни мигрантов 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В среду, 15 августа, корабли испанской службы спасения на море обнаружили у берегов страны более 500 мигрантов, пытавшихся добраться в Европу из Марокко на лодках. Все они были спасены.
В общей сложности в течение дня было обнаружено 12 лодок, в том числе, семь, на которых переправлялись 240 человек — в Гибралтарском проливе, и еще пять и 284 мигранта — в море Альборан, расположенном в западной части Средиземноморья, передает РИА Новости.
За последние месяцы миграционный поток на территорию Испании резко увеличился. по данным Международной организации по миграции, за две недели августа текущего года в страну прибыли 2170 беженцев, в минувшем июле — 7855, а всего с начала 2018 года на территории Испании оказались более 25 тысяч мигрантов. Для сравнения: за весь 2017 год в страну прибыли 22,1 тысячи мигрантов, в 2016 году — чуть более 8 тысяч.
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