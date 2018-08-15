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Белый дом прокомментировал ответные меры Турции
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Белый дом прокомментировал ответные меры Турции 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США считают ошибкой введение Турцией пошлин на американские товары в ответ на повышение тарифов. Об этом сообщает Fox News.
По ее словам, пошлины со стороны Турции вызывают сожаление.
Она также добавила, что данный шаг Турции является "возмездием".
Сандерс подчеркнула, что введение пошлин США на сталь и алюминий в отношении Анкары не было связано с ситуацией вокруг американского пастора Эндрю Брансона.
Ранее сообщалось, что Турция ввела дополнительные пошлины на товары из США.
10 августа США объявили о двукратном повышении пошли на сталь и алюминий из Турции.
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