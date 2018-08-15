Меркель и Эрдоган обсудили Сирию по телефону

"Канцлер (ФРГ — ред.) и президент (Турции — ред.) обсудили общие международные вызовы, в частности ситуацию в Сирии, а также двухсторонние отношения", — говорится в заявлении кабмина ФРГ.

Также "в рамках предстоящего госвизита президента Эрдогана 28 сентября" стороны договорились о "подготовительной встрече министров финансов и экономики" обеих стран.