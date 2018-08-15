Ещё
Меркель и Эрдоган обсудили Сирию по телефону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель и Эрдоган обсудили Сирию по телефону 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, а также двусторонние отношения, сообщил в среду кабмин ФРГ.
"Канцлер (ФРГ — ред.) и президент (Турции — ред.) обсудили общие международные вызовы, в частности ситуацию в Сирии, а также двухсторонние отношения", — говорится в заявлении кабмина ФРГ.
Также "в рамках предстоящего госвизита президента Эрдогана 28 сентября" стороны договорились о "подготовительной встрече министров финансов и экономики" обеих стран.
Последние новости
США опоздали "отключать Россию". Мнение Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Куда отскочит рубль после обвала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем77
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие26
МИД выдвинул серьезное обвинение Норвегии35
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео192
До конца света остались сутки301
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение