Меркель и Эрдоган обсудили Сирию по телефону 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии, а также двусторонние отношения, сообщил в среду кабмин ФРГ.
"Канцлер (ФРГ — ред.) и президент (Турции — ред.) обсудили общие международные вызовы, в частности ситуацию в Сирии, а также двухсторонние отношения", — говорится в заявлении кабмина ФРГ.
Также "в рамках предстоящего госвизита президента Эрдогана 28 сентября" стороны договорились о "подготовительной встрече министров финансов и экономики" обеих стран.