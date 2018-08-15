В Германии узаконили третий пол

В Германии правительство узаконило третий пол

Правительство ФРГ распорядилось закрепить третий пол в книгах записи актов гражданского состояния. Об этом сообщило Федеральное министерство внутренних дел страны в Twitter.

В соответствии с поправками, помимо "мужского" и "женского" пола в Германии будет существовать "другой" пол. Таким образом правительство Германии планирует помочь людям, которые не признают свою принадлежность ни к одному из двух полов.

Отмечается, что законопроект разрабатывался согласно решению Конституционного суда Германии от 10 октября 2017 года.