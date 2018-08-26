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СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»
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СБУ вызвала представителя владельца танкера «Механик Погодин» на допрос 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала представителя компании «В. Ф. Танкер», которой принадлежит удерживаемое в Херсоне российское судно «Механик Погодин», на допросы по «универсальному» уголовному делу, возбужденному в 2014 году.
В компании «В. Ф. Танкер» рассказали, что 23 августа ее представители были приглашены в офис Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов, передает ТАСС.
Представитель судовладельца в назначенный день прибыл в СБУ, однако вместо обсуждения юридических вопросов сотрудник экономического отдела СБУ Григорий Вольвач и следователь ГУ СБУ в РК Сергей Миглатий вручили ему два документа на иностранном языке, пояснив, что он является свидетелем по «универсальному» уголовному делу… а документы — это повестки на допрос 28 и 29 августа».
Представитель судовладельца из всего происходящего сделал вывод, что должен срочно покинуть территорию Украины.
В компании подчеркнули, что спецслужбы Украины по-прежнему уклоняются от обсуждения правовых основ задержания танкера «Механик Погодин», пытаясь вместо этого создать неприемлемые условия для переговоров.
В компании пояснили, что уголовное дело, с которым связаны запланированные допросы, было возбуждено еще в 2014 году Генпрокуратурой Украины по трем статьям — нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из нее, злоупотребление властью или служебным положением и государственная измена.
Ранее капитан «Механика Погодина»выразил протест в связи с задержанием российского танкера, экипаж которого отбил уже три попытки представителей Украины незаконно проникнуть на борт судна.
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