СБУ вызвала на допрос владельца судна «Механик Погодин»

СБУ вызвала представителя владельца танкера «Механик Погодин» на допрос

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала представителя компании «В. Ф. Танкер», которой принадлежит удерживаемое в Херсоне российское судно «Механик Погодин», на допросы по «универсальному» уголовному делу, возбужденному в 2014 году.

В компании «В. Ф. Танкер» рассказали, что 23 августа ее представители были приглашены в офис Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов, передает ТАСС

Представитель судовладельца в назначенный день прибыл в СБУ, однако вместо обсуждения юридических вопросов сотрудник экономического отдела СБУ Григорий Вольвач и следователь ГУ СБУ в РК Сергей Миглатий вручили ему два документа на иностранном языке, пояснив, что он является свидетелем по «универсальному» уголовному делу… а документы — это повестки на допрос 28 и 29 августа».

Представитель судовладельца из всего происходящего сделал вывод, что должен срочно покинуть территорию Украины

В компании подчеркнули, что спецслужбы Украины по-прежнему уклоняются от обсуждения правовых основ задержания танкера «Механик Погодин», пытаясь вместо этого создать неприемлемые условия для переговоров.

В компании пояснили, что уголовное дело, с которым связаны запланированные допросы, было возбуждено еще в 2014 году Генпрокуратурой Украины по трем статьям — нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию Украины» и выезда из нее, злоупотребление властью или служебным положением и государственная измена.

Ранее капитан «Механика Погодина»выразил протест в связи с задержанием российского танкера, экипаж которого отбил уже три попытки представителей Украины незаконно проникнуть на борт судна.