Назван повод задержания «Механика Погодина» на Украине

В Киеве назвали формальный повод задержания «Механика Погодина»

Российское судно с 12 членами экипажа на борту было заблокировано в порту Херсона 10 августа

На Украине назвали причины задержания российского танкера «Механик Погодин» в порту Херсона.

Украинские власти заблокировали судно из-за претензий «ВЭБ-Лизинг» , которая финансировала его строительство в 2011 году, в отношении этой компании введены антироссийские санкции.

В тоже время с момента спуска на воду судно находится на балансе «В. Ф. Танкер», и данный судовладелец не входит в санкционные списки, говорится на сайте компании. В компании подчеркнули, что уже переоформили остатки финансирования лизингодателя на себя, чтобы Киев отозвал претензии.