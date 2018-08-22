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Назван повод задержания «Механика Погодина» на Украине
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В Киеве назвали формальный повод задержания «Механика Погодина» 

ТК «Звезда» 10 минут назад
Фото: vftanker.ru
Российское судно с 12 членами экипажа на борту было заблокировано в порту Херсона 10 августа
На Украине назвали причины задержания российского танкера «Механик Погодин» в порту Херсона.
Украинские власти заблокировали судно из-за претензий «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала его строительство в 2011 году, в отношении этой компании введены антироссийские санкции.
В тоже время с момента спуска на воду судно находится на балансе «В. Ф. Танкер», и данный судовладелец не входит в санкционные списки, говорится на сайте компании. В компании подчеркнули, что уже переоформили остатки финансирования лизингодателя на себя, чтобы Киев отозвал претензии.
Служба безопасности Украины незаконно задержала российский танкер «Механик Погодин» с экипажем в 12 человек 10 августа. По словам заместителя так называемого постпреда президента Украины в Крыму Изета Гданова, судно заблокировано на три года.
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