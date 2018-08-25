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Миссию ОБСЕ пустили к экипажу «Механика Погодина»
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Миссия ОБСЕ со второго раза встретилась с моряками «Механика Погодина» 

РИА Новости 3 часа назад
Представители ОБСЕ и судовладельца посетили моряков заблокированного в порту украинского Херсона танкера "Механик Погодин", сообщается на сайте судоходной компании ООО "В. Ф. Танкер".
В ночь на вторник ОБСЕ сообщила, что представившийся сотрудником Службы безопасности Украины не пустил наблюдателей ее Специальной мониторинговой миссии (СММ) к задержанному танкеру.
"Представители руководства "В. Ф. Танкер" провели встречи с командой танкера. Команда чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении.
Уточняется, что экипаж обеспечен всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами, у моряков есть возможность покидать в случае необходимости судно, а также в любое время связываться с родственниками и близкими. Танкер полностью готов к отплытию и находится у причала в ожидании разрешения на отход.
"Днем ранее на причал, к месту швартовки судна, наконец, смогла попасть делегация миссии ОБСЕ и задать экипажу вопросы о здоровье и условиях жизни. Приглашение капитана подняться на борт судна инспекторы ОБСЕ не приняли, так как их мандат распространяется только на территорию Украины", — сообщили в судоходной компании.
По ее информации, "Механик Погодин" был незаконно задержан 10 августа береговыми властями Украины при выполнении перевозки по заказу канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc. Задержание было осуществлено в нарушение "Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов".
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