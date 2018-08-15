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Японский император выступил с раскаянием
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Японский император раскаялся за участие страны во Второй мировой 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Японский император Акихито выразил глубокое раскаяние по поводу действий своей страны во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.
«Осмысляя наше прошлое и ощущая глубокое раскаяние, я искренне надеюсь, что разрушительная война никогда больше не повторится», — сообщил монарх, выступая в Токио на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.
Он отметил, что «молится о мире во всем мире».
На церемонии выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, также почтивший память погибших в годы войны. Однако в отличие от императора не стал выражать сожаление и раскаяния из-за действий Токио.
В апреле 2019-го Акихито собирается отречься от престола. Летом прошлого года парламент принял закон, позволяющий ему это сделать. Он занял трон в 1989 году, в настоящее время монарху 84 года.
15 августа 1945 года его отец, император Хирохито, выступил с радиообращением о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Это стало завершение Второй мировой войны. Формальная капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945 года.
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