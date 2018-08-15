Японский император выступил с раскаянием

Японский император раскаялся за участие страны во Второй мировой

Японский император Акихито выразил глубокое раскаяние по поводу действий своей страны во времена Второй мировой войны. Об этом сообщает Associated Press.

«Осмысляя наше прошлое и ощущая глубокое раскаяние, я искренне надеюсь, что разрушительная война никогда больше не повторится», — сообщил монарх, выступая в Токио на церемонии, приуроченной к 73-й годовщине окончания Второй мировой войны.

Он отметил, что «молится о мире во всем мире».

На церемонии выступил премьер-министр Японии Синдзо Абэ , также почтивший память погибших в годы войны. Однако в отличие от императора не стал выражать сожаление и раскаяния из-за действий Токио.

В апреле 2019-го Акихито собирается отречься от престола. Летом прошлого года парламент принял закон, позволяющий ему это сделать. Он занял трон в 1989 году, в настоящее время монарху 84 года.

15 августа 1945 года его отец, император Хирохито, выступил с радиообращением о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил. Это стало завершение Второй мировой войны. Формальная капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945 года.