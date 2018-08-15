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Дутерте призвал Китай «умерить» свою политику
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Дутерте призвал Китай «умерить» свою политику по заходу кораблей в Южно-Китайское море 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что властям КНР следует «умерить» свою политику по заходу кораблей и самолётов в спорное Южно-Китайское море.
«Нельзя создать остров и сказать, что воздух над искусственным островом ваш собственный​​​. Это неправильно… Я надеюсь, что Китай это умерит, хотя бы своё поведение», — приводит его слова Rappler.
Как отмечается, Пекин ведёт спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.
Ранее СМИ сообщили, что на одном из спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море появились комплексы ПВО Китая.
RT на русском: последние новости
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