Дутерте призвал Китай «умерить» свою политику по заходу кораблей в Южно-Китайское море

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что властям КНР следует «умерить» свою политику по заходу кораблей и самолётов в спорное Южно-Китайское море.

«Нельзя создать остров и сказать, что воздух над искусственным островом ваш собственный​​​. Это неправильно… Я надеюсь, что Китай это умерит, хотя бы своё поведение», — приводит его слова Rappler.

Как отмечается, Пекин ведёт спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов.

Ранее СМИ сообщили, что на одном из спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море появились комплексы ПВО Китая.