Каждому свое: ждет ли Косово новый раздел 

Президент Сербии Александар Вучич 14 августа заявил, что ожидает «интересных» переговоров с президентом самопровозглашенной Косово Хашимом Тачи. В СМИ появились спекуляции, что лидеры переговоров могут пойти на раздел Косово на сербскую и албанскую части в качестве решения проблемы. Против этого выступает канцлер Германии Ангела Меркель, которая заявила, что территориальная целостность государств на Западных Балканах «неприкосновенна».
Президент Сербии Александар Вучич заявил во вторник, 14 августа, что его встреча с премьер-министром Косово Хашимом Тачи в Брюсселе, которая пройдет в сентябре, обещает быть интересной, однако это не значит, что сделка с Приштиной произойдет в течение ближайших месяцев.
В настоящее время между Сербией и де-факто самостоятельным бывшим сербским краем Косово идет переговорный процесс. Обе стороны пытаются решить проблему на прямых переговорах, но каждая из сторон преследует свои цели.
Для Вучича решение проблемы Косово — это возможность вступления в ЕС, для Тачи — превращения Косово в полноценное государство, вступления в ЕС, а, возможно, и в НАТО.
Переговоры между Белградом и Приштиной ведутся давно, но в последнее время к ним появился больший интерес СМИ в связи со слухами, что лидеры якобы договорились «о разделе» Косово. Как отмечает издание Le Monde, Сербия и Косово «упоминают об обмене территориями», что является «рискованной ставкой» на Балканах.
Издание напоминает о недавнем заявлении Тачи о том, что в рамках мирного соглашения с Сербией могут быть произведены «пограничные корректировки». В свою очередь, сам Вучич отметил, что «благосклонно относится к разграничению с албанцами». Также он отметил, что территория, где неясно, кому что принадлежит, «является источником потенциального конфликта».
Как объясняют наблюдатели, из этих слов можно понять, что руководители могут договориться о каком-то обмене территории, чтобы решить проблему таким образом.
Перспективы подобного развития событий уже вызвали критику со стороны канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявила в понедельник, что «территориальная целостность государств Западных Балкан установлена и неприкосновенна». Канцлер отметила, что «снова и снова делаются попытки говорить о границах, а мы не можем этого делать».
Вучич, в свою очередь, отметил, что канцлер Германии неоднократно выступала с подобными заявлениями, что не мешает ему «бороться за Косово».
Сербский президент также напомнил роль Запада в истории Косово.
«Она говорит, что никакого изменения границ, но она изменила все так, что Косово сейчас отторгнуто от Сербии…» — сетовал Вучич.
Сербский президент добавил, что большая часть Запада рассматривает его как «суверенное образование, принадлежащее албанцам.
»С их стороны вопрос закрыт», — подчеркнул сербский лидер.
Косово было отторгнуто от Сербии в результате военной операции НАТО против Югославии в 1999 году.
Возможность какого бы то ни было разделения Косово — непопулярная идея как в Белграде, так и в Приштине. Для многих жителей Сербии Косово остается местом, где находятся православные монастыри, а также часть истории Сербского государства. Именно на Косовом поле сербский воин Милош Обелич убил во время битвы 15 июня 1389 турецкого султана Мурада.
В настоящее время большинство населения в Косово — а здесь проживают 2 млн человек — составляют албанцы. Количество сербов при этом около 100 тыс. человек, их национальный центр находится в Косовской Митровице.
Комментируя позицию президента Вучича, ведущий эксперт Института Славяноведения РАН Георгий Энгельгардт отмечает, что политик «находится в уязвимом положении». «Он лежит на прокрустовом ложе и пытается вырваться, но это рывки отчаяния», — отметил собеседник «Газеты.Ru».
Энгельгардт объясняет, что, стремясь уложиться в сроки, поставленные ему ЕС для урегулирования конфликта, «он должен взять ответственность за историческое поражение».
Согласно новой стратегии ЕС на Балканах, в случае с Сербией речь идет об урегулировании отношений с Косово — некогда автономной республики еще в составе единой Югославии. В стратегии ЕС говорится, что от Сербии ждут «всеобъемлющего, юридически обязательного нормативного соглашения» с Косово.
Энгельгардт отмечает, что Вучич мог бы не идти на прямые переговоры с Тачи, который как бывший командир косовских сепаратистов не пользуется симпатиями у сербов: «Предшественники нынешнего сербского президента избегали прямых контактов с Тачи», — говорит эксперт.
В начале августа сам Вучич пообещал согражданам не идти на «секретные» договоренности с Косово и заявил, что все договоры будут иметь открытый характер. При этом он отметил, что до компромиссного решения вокруг Косово «дойти тяжело или почти невозможно».
Ситуация осложняется и тем, что с 1 января 2019 года Албания собирается упразднить пограничный контроль с Косово, что даст возможность части населения этой страны беспрепятственно выезжать в соседнее частично признанное государство. Сербы опасаются, что албанцы таким образом полностью вытеснят сербов из края.
В свою очередь, в ЕС критикуют Косово за высокий уровень преступности и коррупции, что, впрочем, не помешало европейским чиновникам заявить, что косовары могут в скором будущем получить возможности для безвизовых поездок в ЕC сроком на 90 дней.
Как отмечает Энгельгардт, ЕС не заинтересован в каком-либо разделе Косово, поскольку опасается, что это может стать прецедентом для других государств. При этом он указывает на Дейтонское соглашение 1995 года, которое фактически разделило республику Боснию и Герцеговину на Республику Сербскую и Федерацию Боснии и Герцеговины.
Эксперт считает, что в случае если Косово и Сербия придут к решению ситуации, которая удовлетворит обе стороны, необходимо получить «полномасштабную обязывающую нейтрализацию» от Косова, чтобы не допустить его вступления в НАТО.