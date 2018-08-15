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Израильтянина покарали за спущенные штаны в концлагере
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Израильтянина покарали за спущенные штаны в концлагере 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Monika Skolimowska / DPA / Globallookpress.com
Молодой израильтянин был арестован в Польше после того, как обнажил свои ягодицы в бывшем концлагере Майданек. Об этом пишет Daily Mail.
Как сообщили в местной полиции, 17-летний израильтянин во время посещения музея, расположенного на окраине города Люблина, в какой-то момент повернулся спиной к лагерю и снял брюки. Это запечатлела камера видеонаблюдения.
Юношу уведомили, что ему будет предъявлено обвинение в осквернении мемориала, грозящее штрафом или тюремным заключением. Он сразу признался в содеянном и выплатил 1000 злотых (около 230 евро) наличными в счет любого будущего штрафа. После его освободили, а позднее депортировали из Польши.
Руководство музея решительно осудило поступок молодого человека, назвав его неприличным и отвратительным.
Концлагерь Майданек был создан в 1941 году и действовал до 1944-го. Считается, что через него прошло около 150 тысяч человек, умерщвлены были около 80 тысяч, из которых 60 тысяч — евреи.
В марте молодой израильтянин помочился на памятник жертвам холокоста в мемориальном комплексе Освенцим (бывший концлагерь Аушвиц-Биркенау) в Польше. В итоге ему выписали штраф в 1,5 тысячи евро и отпустили.
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