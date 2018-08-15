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Ким Чен Ын направил Путину «теплый привет»
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Ким Чен Ын направил Путину «теплый привет» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: EPA
Северокорейский лидер направил телеграмму главе российского государства Владимиру Путину, сообщает ЦТАК.
Ким Чен Ын направил «теплый привет» Путину и «дружественной стране» по случаю 73-й годовщины освобождения Кореи. Он пожелал Путину успехов в работе «по построению могучей России», передает ТАСС.
Северокорейский лидер напомнил, что наши народы вместе сражались против общего врага — Японии — во Второй мировой войне. Это стало «корнем» отношений двух стран, позволило России и КНДР и дальше развивать отношения «в соответствии с требованием новой эпохи».
12 июня Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России.
15 августа 1945 года Япония объявила, что приняла условия Потсдамской декларации. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября.
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