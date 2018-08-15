Ким Чен Ын направил Путину «теплый привет»

Северокорейский лидер напомнил, что наши народы вместе сражались против общего врага — Японии — во Второй мировой войне. Это стало «корнем» отношений двух стран, позволило России и КНДР и дальше развивать отношения «в соответствии с требованием новой эпохи».

12 июня Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России.

15 августа 1945 года Япония объявила, что приняла условия Потсдамской декларации. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября.