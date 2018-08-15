Ещё
На Украине хотят сменить Конституцию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тимошенко заявила о необходимости новой Конституции Украины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на своей странице в Facebook заявила, что Украине нужна новая Конституция.
По ее словам, новый Основной закон позволит украинскому народу диктовать властям, что делать, а не наоборот.
"Все 27 лет независимости кто-то говорит и делает заявления от имени украинского народа, прикрываясь его статусом. Вот почему пришло время для действий. Нужно подготовить новую народную Конституцию, по которой будет жить страна ", — написала Тимошенко.
Она также считает, что действующая Конституция написана неправильно и не учитывает интересов жителей.
"В Конституции США, принятой в 1787 году, написано: "Мы, народ Соединенных Штатов…" Так же начинается Конституция Франции: "Мы, французский народ…". Но! Только в нашей Конституции 1996 года народу отведены второстепенные роли. "Верховная Рада от имени народа Украины", — говорится там. Чувствуете разницу?" — подчеркивает Тимошенко.
Кроме того, лидер "Батькивщины" отметила, что новую Конституцию нужно принимать не в парламенте, а на всенародном референдуме.
"Тогда чиновники не будут диктовать людям, как жить, а назначаться обществом и отвечать перед ними. Нам нужна Конституция как Библия, которую невозможно не выполнить, и которая реально изменит нашу жизнь", — добавила Тимошенко.
Последние новости
Горе-пушка: Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери"
Комментарии40  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Успенский отказался от помощи перед смертью8
Умер Эдуард Успенский141
США устроили провокацию у Крымского моста731
«Санкции из ада»: что конгресс приготовил России1004
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей180
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение