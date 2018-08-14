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В Генуе объявила двухдневный траур
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Мэрия Генуи объявила двухдневный траур после обрушения моста 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Мэрия итальянской Генуи объявила двухдневный траур после обрушения автомобильного моста, жертвами которого стали по меньшей мере 20 человек.
"Мэрия Генуи в знак соболезнования, солидарности и близости всего населения города к родственникам погибших обрушения моста, произошедшего этим утром, объявила 15 и 16 днями гражданского траура", — говорится в сообщении мэрии.
В среду и четверг будут приспущены флаги города, Италии и Европейского союза на здании коммуны, органов госуправления и учебных учреждений города. В знак траура будут отменены все развлекательные мероприятия.
Мост через реку, соединяющий две части Генуи, обрушился во вторник около полудня. Он был построен в 1960-х годах. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. На переданных с места происшествия фотографиях у моста отсутствует пролет длиной до 200 метров.
Согласно последним официальным сообщениям представителей службы Гражданской обороны, жертвами обрушения стали 20 человек, 16 пострадали.
Президент области Лигурия Джованни Тоти заявил, что число жертв может "возрасти существенно", а уже через несколько минут вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, находясь на Сицилии, заявил, что жертвами стали около 30 человек.
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