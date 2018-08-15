«Красный прилив» стал причиной режима ЧС в США

«Красный прилив» стал причиной режима ЧС во Флориде

Массовое развитие водорослей, вызывающее токсичное цветение воды у побережья, заставило власти Флориды объявить режим чрезвычайной ситуации. Здесь это явление носит название «красный прилив», сообщил телеканал ABC News.

Опасность ситуации можно понять, увидев груды мертвой рыбы вдоль всех западных берегов штата. На устранение последствий из бюджета штата будет выделено свыше двух миллионов долларов. Еще около 500 тысяч получат местные туристические компании в качестве поддержки в трудную минуту.

На побережье Флориды уже направились группы специалистов-биологов для спасения морских обитателей. Однако, несмотря на столь страшную картину бедствия, у большинства людей «красные приливы» способны вызывать лишь раздражения кожи. Довольно частые на побережье юга США токсичные водоросли опасны только для рыб и морских животных.

В конце июня «красный прилив» уже стал причиной гибели сотен морских обитателей во Флориде.