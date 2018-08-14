Удар Эрдогана по Трампу и другие события дня

Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В рамках ответа на меры США Эрдоган пообещал запретить импорт в страну электронных товаров американского производства, например, смартфонов iPhone, которые вполне могут быть заменены местным аналогом — Vestel Venus.
Немцы приехали в Крым
Немецкая делегация приехала в Крым для изучения инвестиционного потенциала Республики.
США устроили провокацию у Крымского моста
В воскресенье, 12 августа, в Черное море вошел американский эсминец USS Carney. Об этом сообщается на сайте Военно-морских сил США. СМИ выяснили, для чего Америке понадобилось "вторгнуться" в Черное море.
Доллар доигрался
Официальный курс евро к российской валюте, установленный Центробанком на среду, снизился на 1,42 рубля — до 76,2325 рубля, курс доллара — на 1,47, до 66,7535 рубля.
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году
В Пенсионном фонде России (ПФР) подсчитали, что в 2019 году средний размер страховой пенсии по старости составит 15,4 тысячи рублей. Об этом пишет «Российская газета».
Вайкуле выдвинула Крыму условие
Певица Лайма Вайкуле пообещала выступить в Крыму, но только если Европейский союз выполнить одно единственное условие.
Иск Степаненко потряс наглостью
Перечисление совместного с юмористом Евгением Петросяном имущества, на которое претендует его супруга Елена Степаненко, занимает три листа формата А4.
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Крымский чиновник рассказал о бракосочетании Поклонской
Медведева опять предала Россию
Евгения Медведева стала забывать русский язык и пишет в соцсетях только по-английски? Или это просто продуманный план по смене гражданства?
Англичане «кинули» Дзюбу
Нападающий санкт— петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба заявил, что не покинет команду. Слова форварда приводит пресс-служба сине-бело-голубых.
Россия организует еще один чемпионат мира
О подаче Россией заявки на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году стало известно в мае. Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что турнир планируется провести в Санкт-Петербурге.