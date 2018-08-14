Маразм крепчал: украинцы устали считать двойников Путина

Украинские журналисты придумали новый ход в информационной войне с Россией . На этот раз в СМИ началась вакханалия по поводу двойников Владимира Путина

Из-за огромного количества двойников на данный момент уже никто точно не знает, как выглядит настоящий президент России Владимир Путин, со знанием дела заявил украинским работникам пера российский адвокат и правозащитник Николай Полозов

"Весьма сложно сказать, где настоящий Путин. Очень много конспирологических версий. Не исключаю, что за более чем 18 лет могли найти достаточное количество персонажей, которые способны выполнять эту роль, когда необходимо общение с людьми", — сказал юрист, внезапно переквалифицировавшийся в физиономиста.

Десять дней украинское издание "Обозреватель" писало, что Владимир Путин во время визита в Крым предстал сразу в двух образах, которые разительно отличаются. Это подметил заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий. Два фото для сравнения он выложил на своей странице в Facebook, но даже беглого взгляда на снимки хватит, чтобы понять, что президент снят в двух разных костюмах.

Тогда же журналисты "Обозревателя" обратились за комментарием к известному, как они утверждают, астропсихологу Валентине Виттрок. Она проанализировала фото и видео с мероприятий, на которых присутствовал Путин, и отметила, что они доказывают факт наличия двойников у президента. Астролог договорилась до того, что один из "путиных" — бурят по национальности.

До этого еще один российский либеральный журналист, главный редактор радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов заявлял, что у президента России вполне могут быть двойники, однако маловероятно то, что он будет им доверять выполнение его роли.