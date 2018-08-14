Британию обвинили в насильственной изоляции Скрипалей

Посольство России подозревает Британию в насильственной изоляции Скрипалей

Сокрытие от общественности и журналистов властями Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на протяжении пяти месяцев усиливает подозрение в их насильственной изоляции, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Отвечая на вопрос СМИ, известно ли посольству о местонахождении Скрипалей и о состоянии их здоровья, представитель дипмиссии подчеркнул, что спустя почти полгода со дня инцидента граждане РФ продолжают находиться в изоляции и вне поля зрения общественности. Они лишены возможности общения с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, а также не могут свободно передвигаться.

"Лондон упорно продолжает отказывать нам в установлении контакта с ними с целью проверки, не находятся ли они под давлением властей. Это лишь усиливает наши подозрения о том, что Скрипали либо насильственно изолированы, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально", — сказал пресс-секретарь.

По данным российского посольства, учитывая, что британские СМИ также не могут получить доступ к Скрипалям без получения предварительного согласия властей, можно предположить, что в отношении данной темы в стране введена цензура.

Посольство заявляет, что намерено и далее добиваться от британской стороны ответов на вопросы, официально поставленные перед ней в направленных в МИД Великобритании дипломатических нотах.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что "действия британских властей вызывают серьезные вопросы с точки зрения соблюдения прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года". Также нарушаются права журналистов и их читателей по ст.10 ЕКПЧ.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву , но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.