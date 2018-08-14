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Британию обвинили в насильственной изоляции Скрипалей
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Посольство России подозревает Британию в насильственной изоляции Скрипалей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сокрытие от общественности и журналистов властями Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на протяжении пяти месяцев усиливает подозрение в их насильственной изоляции, заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Отвечая на вопрос СМИ, известно ли посольству о местонахождении Скрипалей и о состоянии их здоровья, представитель дипмиссии подчеркнул, что спустя почти полгода со дня инцидента граждане РФ продолжают находиться в изоляции и вне поля зрения общественности. Они лишены возможности общения с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, а также не могут свободно передвигаться.
"Лондон упорно продолжает отказывать нам в установлении контакта с ними с целью проверки, не находятся ли они под давлением властей. Это лишь усиливает наши подозрения о том, что Скрипали либо насильственно изолированы, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально", — сказал пресс-секретарь.
По данным российского посольства, учитывая, что британские СМИ также не могут получить доступ к Скрипалям без получения предварительного согласия властей, можно предположить, что в отношении данной темы в стране введена цензура.
Посольство заявляет, что намерено и далее добиваться от британской стороны ответов на вопросы, официально поставленные перед ней в направленных в МИД Великобритании дипломатических нотах.
Пресс-секретарь также подчеркнул, что "действия британских властей вызывают серьезные вопросы с точки зрения соблюдения прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года". Также нарушаются права журналистов и их читателей по ст.10 ЕКПЧ.
Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.
Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.
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