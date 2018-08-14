Ещё
Мальта дала «зеленый свет» мигрантам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мальта разрешила пришвартоваться в своем порту судну Aquarius с мигрантами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мальта разрешила пришвартоваться в своем порту судну Aquarius, мигрантов с борта которого согласились принять пять европейских стран.
В настоящее время Aquarius находится в международных водах между Италией и Мальтой, несколько дней назад экипаж запросил разрешение европейских стран предоставить ему безопасный порт.
"Мальта сделала уступку, разрешив судну войти в свой порт, хотя не имеет для этого юридических обязательств. Мальта будет служить логистической базой, а все мигранты, предположительно, 141 человек будут распределены между Францией, Германией, Люксембургом, Португалией и Испанией", — говорится в заявлении мальтийского правительства.
В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.
Последние новости
Горе-пушка: Украина создала нового "конкурента" российской артиллерии Вот за кого вышла замуж Наталья Поклонская Лайма Вайкуле: "Я даже не представляла, что люди такие звери"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без «зеркал»: неожиданная реакция РФ на действия США327
США устроили провокацию у Крымского моста
Лукашенко разнес кабинет84
Порнозвезду лишили депутатской пенсии14
Трагедия в Италии: под руинами найдены выжившие
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение