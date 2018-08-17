Немецкий телеканал показал карту России с Крымом

Вещающий в Евросоюзе немецкоязычный международный общественный телеканал 3Sat показал в своем эфире карту России , включив в территорию страны Крым . Карта России с Крымом появилась в документальном фильме «Sibirien total» («Сплошь Сибирь»), премьера которого состоялась вечером 15 августа. Фильм рассказывает о путешествии немецких журналистов по Сибири.

Фильм сняли немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс, автор нашумевшего фильма «Геи, негры и святая гора», и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.

Доля аудитории телеканала 3sat в Германии в 2017 году составляла 1,3%. Кроме того, его смотрят в Австрии Швейцарии , а также в странах со значительной долей немецкоговорящего населения.

По мнению президента Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, «глобальная информационная война против России стала давать сбой». Такой вывод он сделал по результатам общения с иностранными журналистами, которые приезжали в Крым оценить обстановку и не сумели найти признаков принуждения крымчан к выбору в пользу России.

«Журналисты иностранных СМИ тоже хотят быть вместе с демократическим выбором, поэтому они, не стесняясь, все чаще показывают реальные факты. Сегодня это уже реальная политическая позиция», — цитирует Колесниченко РИА Новости.