Немецкий телеканал показал карту России с Крымом 

Вещающий в Евросоюзе немецкоязычный международный общественный телеканал 3Sat показал в своем эфире карту России, включив в территорию страны Крым. Карта России с Крымом появилась в документальном фильме «Sibirien total» («Сплошь Сибирь»), премьера которого состоялась вечером 15 августа. Фильм рассказывает о путешествии немецких журналистов по Сибири.
Фильм сняли немецкий кинодокументалист Дейв Д. Лейнс, автор нашумевшего фильма «Геи, негры и святая гора», и московский корреспондент швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристоф Францен.
Доля аудитории телеканала 3sat в Германии в 2017 году составляла 1,3%. Кроме того, его смотрят в Австрии и Швейцарии, а также в странах со значительной долей немецкоговорящего населения.
По мнению президента Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, «глобальная информационная война против России стала давать сбой». Такой вывод он сделал по результатам общения с иностранными журналистами, которые приезжали в Крым оценить обстановку и не сумели найти признаков принуждения крымчан к выбору в пользу России.
«Журналисты иностранных СМИ тоже хотят быть вместе с демократическим выбором, поэтому они, не стесняясь, все чаще показывают реальные факты. Сегодня это уже реальная политическая позиция», — цитирует Колесниченко РИА Новости.
Напомним, в Киеве болезненно переживают случаи появления карт с российским Крымом, которых к настоящему времени в разных странах было уже немало. Например, в прошлом году финансируемая правительством США крупная правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад «Об угрозах глобальной демократии», куда поместила карту, на которой территория Крыма была окрашена тем же цветом, что и Россия.
Ранее «Ридус» рассказывал о том, как газета The New York Times опубликовала карту, на которой Крымский полуостров был изображен одним цветом с территорией РФ и обозначен как «спорная территория».