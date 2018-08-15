Эрдоган не испугался санкций США

Турция отказалась выдать США арестованного американского пастора

Турецкий суд отказался освободить американского пастора Эндрю Брансона из-под домашнего ареста несмотря на то, что 15 августа истекает срок ультиматума США . В случае если гражданин США не будет освобожден, Вашингтон обещал Анкаре новые санкции. Американские СМИ предрекают, что Эрдоган проиграет битву с президентом США Дональдом Трампом , однако турецкий президент, чтобы сохранить лицо, судя по всему, будет сопротивляться до последнего.

Турецкий суд отклонил ходатайство защиты, которая добивается освобождения американского пастора Эндрю Брансона и права для него выехать из страны. Однако у защиты пастора теперь есть возможность подать апелляцию на это решение в верховный суд страны, отмечает Reuters

15 августа истекает срок ультиматума Белого дома, который ранее заявил, что в случае если пастор не будет освобожден, Турцию ожидают новые санкции. Вашингтон считает, что Анкара арестовала Брансона из мести, так как желает добиться от США выдачи проповедника Фетхуллаха Гюллена — его Турция обвиняет в организации попытки государственного переворота летом 2016 года.

Отрицательное решение турецкой стороны говорит о том, что Эрдоган пока не собирается сдаваться перед лицом новых санкций.

«Реджеп Тайип Эрдоган будет сопротивляться любому давлению, насколько это возможно, чтобы спасти лицо», — говорит «Газете.Ru» ведущий эксперт Gulf State Теодор Карасик.

Эксперт предрекает, что «конфронтация в том, что касается заявлений и угроз, только усилится».

Обе стороны наращивают санкционное давление друг на друга: Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий, Анкара — дополнительные пошлины на ряд американских товаров. Новые турецкие ограничения уже коснулись таких товаров, как автомобили и табачные изделия.

Кроме того, Эрдоган приказал заморозить все имеющиеся в стране счета глав минюста МВД Соединенных Штатов. Такие действия связаны с введенными 1 августа американской стороной санкциями против турецких министров.

Жесткую позицию Турции американские СМИ связывают во многом с личностью самого Эрдогана, который, как и Трамп, является авторитарным лидером и не склонен идти на компромиссы. Так, турецкому президенту потребовалось несколько месяцев для извинений перед Россией за сбитый турецкими военными российский Су-24 в 2015 году. Извиниться Эрдогана вынудили серьезные проблемы с резким падением доходов от туризма из России.

При этом часть турецкого бизнеса, серьезно пострадавшая от американских санкций, призывает стороны к компромиссу. Турецко-американский деловой совет увещевает Анкару и Вашингтон вернуться к диалогу. «Мы считаем, что все текущие проблемы могут быть решены посредством дипломатии, основанной на взаимном уважении прав и интересов каждой стороны и при содействии двух президентов, которые окажут свое содействие», — говорится в письме, опубликованном на сайте организации 14 августа.

Однако пока турецкий лидер не склонен прислушиваться к советам, хотя, по мнению обозревателей The Washington Post , он играет в «заведомо проигрышную игру». На фотографии, которой проиллюстрирован материал, издание опубликовало надпись «С такими друзьями, как эти». Это часть известной пословицы, которая полностью на русский манер звучит так: «С такими друзьями и врагов не надо».

Трамп и Эрдоган пока избегают персональных нападок друг на друга, однако турецкий президент дает понять, что в отличие от президента США обладает большими полномочиями в принятии решений.

По мнению обозревателя радиостанции «Немецкая волна» Седа Седара, конфликт Анкары и Вашингтона становится «опасным». Журналист убежден, что Турция и США как члены НАТО должны оставаться союзниками. «Но если дело Брансона не будет разрешено, напряженность с США не будет уменьшаться, политический климат в Турции останется неустойчивым. По этой причине Эрдоган должен отправить Брансона домой. Чем раньше Анкара сделает это, тем лучше для всех, особенно для Турции», — пишет обозреватель.

Как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» тюрколог Юрий Мавашев , поворотным моментом в отношениях Турции и США стал бы вывод американской военной базы из Турции.

База «Инджирлик», которая находится на территории Турции со времен «холодной войны», имеет важное значение для США — с нее, в частности, осуществляются боевые вылеты в Сирию . На базе служат 1,5 тыс. солдат и офицеров из числа 2,2 тыс. военных и гражданских лиц США в Турции. Именно здесь делал в 1960 году остановку американский пилот-разведчик Гарри Пауэрс перед миссией по съемке военных объектов в СССР, где он был сбит.

Если США уйдут из Турции, базу могут принять новые страны НАТО — такие как Болгария Румыния , однако пока речь об этом не идет. В то же время желание создать беспокойство для персонала базы у Анкары есть. В начале августа группа турецких юристов отправила иски в суды страны с требованием арестовать нескольких американских военных, которых они считают причастными к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

По мнению Карасика, «главный вопрос — что может произойти в военных отношениях между США и Турцией в военной сфере и насколько они могут быть затронуты кризисом».

Стоит отметить, что турецкие власти предпринимали попытку закрыть американскую базу в 1975 году, когда США ввели оружейное эмбарго против Турции в связи с вторжением на Кипр

В условиях давления США Эрдоган демонстрирует все больший интерес к общению с европейскими партнерами — например, канцлером Германии Ангелой Меркель , отношения с которой у него были весьма натянутыми. В среду Меркель и Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив как ситуацию в Сирии, так и двусторонние отношения. В сентябре Эрдоган должен приехать в Германию, и этот визит для него будет иметь особенное значение как возможность показать себя Европе в качестве политика, который смог выдержать давление США.

Вашингтон до конца 15 августа по своему календарному времени еще может ожидать положительного решения по проблеме Брансона, однако позже, вероятно, предпримет дальнейшие меры.