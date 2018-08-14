Девушка сходила в салон красоты и осталась без ресниц

35-летняя жительница Таиланда лишилась ресниц в салоне красоты, пишет The Daily Mail.

Беньяпа Супап пришла в салон красоты, чтобы нарастить ресницы, однако там не оказалось специального косметического клея, и мастер приклеила ресницы на обычный суперклей.

Через несколько минут веки начали опухать, а когда девушка моргнула, веки слиплись. При этом косметолог потребовала за свою работу 1500 бат (3 тысячи рублей) и согласилась на скидку в размере 500 бат.

Чтобы удалить суперклей с глаз, Беньяпе пришлось отправиться в другой салон. После болезненной процедуры девушка полностью лишилась ресниц и еще 1 тысячи бат (2 тысяч рублей).