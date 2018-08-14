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Девушка сходила в салон красоты и осталась без ресниц
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Девушка сходила в салон красоты и осталась без ресниц 

Рамблер 1 час назад
Фото: Benyapa Supap/Facebook
35-летняя жительница Таиланда лишилась ресниц в салоне красоты, пишет The Daily Mail.
Беньяпа Супап пришла в салон красоты, чтобы нарастить ресницы, однако там не оказалось специального косметического клея, и мастер приклеила ресницы на обычный суперклей.
Через несколько минут веки начали опухать, а когда девушка моргнула, веки слиплись. При этом косметолог потребовала за свою работу 1500 бат (3 тысячи рублей) и согласилась на скидку в размере 500 бат.
Чтобы удалить суперклей с глаз, Беньяпе пришлось отправиться в другой салон. После болезненной процедуры девушка полностью лишилась ресниц и еще 1 тысячи бат (2 тысяч рублей).
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