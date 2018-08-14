Наезд на пешеходов в Лондоне расценили как теракт

Наезд на пешеходов в Лондоне: полиция считает ЧП у парламента терактом

Полиция Великобритании рассматривает как теракт инцидент с автомобилем у стен парламента в Лондоне. Водитель машины, которая наехала на нескольких пешеходов и велосипедистов и врезалась в ограждение рано утром во вторник, задержан. Потерпевшим оказывается медицинская помощь, власти страны уверяют, что опасности для жителей и гостей столицы после инцидента у здания парламента нет.

Несколько пешеходов пострадали

Утром во вторник автомобиль Ford Fiesta врезался в ограждение у парламента Великобритании, до этого, по информации полиции, наехав на проходящих мимо пешеходов и велосипедистов. На опубликованном в СМИ видео с камер наружного наблюдения видно, как автомобиль резко свернул с дороги, протаранив проходящих мимо людей. После чего водитель увеличил скорость и врезался в заграждение рядом с парламентом. Как предполагает издание Daily Mail водитель автомобиля двигался на скорости до 80 километров в час.

В результате инцидента пострадали несколько пешеходов. В британской полиции заявили, что их жизни ничто не угрожает, однако один человек пока остается в больнице с "не опасными для жизни травмами". В российском посольстве в Великобритании сообщили, что россиян среди пострадавших в результате инцидента нет.

Район происшествия был эвакуирован и оцеплен, а здание британского парламента, а также популярное среди туристов Вестминстерское аббатство, остаются закрытыми для посетителей. Кроме того, начиная от Трафальгарской площади, перекрыты улицы, ведущие к парламенту и Букингемскому дворцу. Приостановлено движение некоторых городских автобусов. При этом на работе метро инцидент не отразился — поезда ходят в обычном режиме, толпы нет, что объясняется еще и тем, что на август приходится пик отпусков у жителей британской столицы. У ограждений, выставленных полицией, дежурят журналисты и останавливаются случайные прохожие и туристы.

Полиция рассматривает инцидент как теракт

Сразу после того, как машина врезалась в ограждение, водитель был задержан прибывшей на место вооруженной полицией. Расследованием инцидента занимается контртеррористическое подразделение, которое рассматривает ЧП как теракт.

По словам заместителя главы лондонской полиции по вопросам борьбы с терроризмом Нейла Басу, на данный момент на месте происшествия не было обнаружено какого-либо оружия, а также не выявлены другие подозреваемые, кроме мужчины, управлявшего автомобилем.

"В связи с этим инцидентом нет следственных данных о дальнейшей опасности для лондонцев или остальной части Соединенного Королевства", — сказал замглавы полиции.

Он отметил, что мотивы подозреваемого выясняются, он отказывается от сотрудничества с правоохранительными органами . По словам Басу, правоохранители официально еще не идентифицировали подозреваемого в совершении теракта у парламента Великобритании, по предварительным данным, он не попадал в поле зрения контртеррористической полиции или МИ-5. Но полиция исходит из того, что наезд был совершен преднамеренно: метод и выбор места указывают на то, что это был теракт.

В 14.00 по местному времени (16.00 мск) правительство Великобритании приведет встречу чрезвычайного комитета COBRA, координирующего действия властей по чрезвычайным ситуациям.

Лондонцы отреагировали сдержанно

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила солидарность с пострадавшими у стен парламента.

"Мои мысли с пострадавшими в инциденте в Вестминстере. Моя благодарность службам экстренной помощи за их незамедлительную и мужественную реакцию", — говорится в сообщении в официальном аккаунте в Twitter офиса премьера.

В целом, инцидент, произошедший в Лондоне во вторник рано утром, не испугал многочисленных туристов и жителей мегаполиса: горожане продолжают заниматься своими делами, а туристы — гулять по британской столице, передает с места событий корреспондент РИА Новости . Лондонцы, пережившие в прошлом году серию терактов, в том числе и по схожему сценарию, сдержанно отреагировали на произошедшее. В первые часы после инцидента, когда еще было не понятно, что именно произошло, на улицах чувствовалось некоторое напряжение. Позже, когда выяснилось, что угрозы жизни пострадавших нет, многие выдохнули с облегчением.

Многие туристы узнали о произошедшем, лишь когда пришли на экскурсию в Вестминстер. Полицейский, несущий дежурство у кордона напротив Вестминстерского аббатства, не может точно сказать посетителям, когда откроется здание. "Это может занять пару часов или целый день", — говорит он. По словам продавца из кафе неподалеку от парламента, поток туристов не стал меньше из-за инцидента.

Гости британской столицы, невольно оказавшиеся в эпицентре событий, делают фотографии на память. "Да, в Лондоне небезопасно. Но я думаю, что опасности сейчас нет, и мы пойдем дальше смотреть город", — сказала туристка из Китая Джен.

Президент США Дональд Трамп назвал причастных инциденту у здания парламента в британской столице "животными", которым нужно жестко противостоять с помощью силы.

История повторяется?

Сегодняшний инцидент — далеко не первое подобное происшествие в британской столице. Несколько таких атак было совершено в 2017 году. 22 марта прошлого года в Лондоне преступник на машине проехал по Вестминстерскому мосту, заехал на тротуар, сбивая людей, доехал до парламента, где машину остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес стражу порядка ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Жертвами теракта стали пять человек, ранения получили 50 человек из 10 стран.

В ночь на 4 июня 2017 года в центре Лондона произошли две террористические атаки. Трое мужчин на микроавтобусе наехали на пешеходов на Лондонском мосту, затем съехали с моста, вышли из машины на расположенном рядом рынке Боро и с ножами стали нападать на прохожих. Все трое были застрелены правоохранителями. Жертвами теракта стали восемь человек, 48 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" *.

В ночь на 19 июня 2017 года в Лондоне на улице Севен Систерс фургон наехал на людей, выходивших из мечети в Финсбери-парке. Нападение было совершено вскоре после полуночи по местному времени. Автомобиль съехал с дороги и врезался в пешеходов, выходивших из мечети.