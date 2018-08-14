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В Нью-Джерси молодожены попали в ловушку стихии
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В Нью-Джерси молодожены попали в ловушку стихии 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
В американском штате Нью-Джерси — обильные ливни и паводки. В водную ловушку попали молодожены: невесте пришлось взбираться на крышу машины, чтобы спастись от прибывающей воды. Полицейские шли к ней через воду вброд, сообщает телеканал «Россия 24». Где в этот момент был жених, не уточняется. Что примечательно, свое платье новобрачная смогла сохранить сухим и чистым.
Police had to rescue this bride out of her flooded car https://t.co/GlDLMuFOXH pic.twitter.com/B4U6xCktqp
— TIME (@TIME) 14 августа 2018 г.
Ранее в том же штате потоки воды унесли с парковки сразу несколько машин. В итоге образовалась свалка из затопленных и покореженных автомобилей.
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