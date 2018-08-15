Ещё
Рэнд Пол расскажет Трампу о своем визите в Москву
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WP: сенатор США расскажет Трампу о своем визите в Москву 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который находился с официальным визитом в Москве, планирует проинформировать президента США Дональда Трампа о своей поезде. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, Пол намерен встретится с Трампом на следующей неделе.
Как отмечается, республиканец также планирует рассказать подробности своего визита в Москву сенатору Джеймсу Ришу, который станет главой комитета сената США по международным делам.
Ранее сообщалось, что Рэнд Пол передал президенту России Владимиру Путину письмо от Трампа.
Газета.Ru: последние новости
В ФРГ узаконили третий пол Священник из Пенсильвании извинился после обвинения в педофилии более 300 католиков Эрдоган анонсировал ответ на объявление торговой войны
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В страшном ливне в Москве увидели «руку Кремля»133
Путин возрождает традицию российских императоров146
Звезда «Трех мушкетеров» оказалась при смерти30
Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем217
Мучительное убийство в детском саду потрясло следствие40
Видео
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
02:53
Любовница Немцова упустила титул «Мисс Украина»
Шоу-бизнес Украина
07:58
До конца света остались сутки
Общество
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение