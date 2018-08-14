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Названы самые комфортные города мира
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Названы самые комфортные для проживания города мира 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американский журнал The Economist опубликовал ежегодный рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Ranking 2018.
На первом месте расположилась столица Австрии Вена, второе место занял австралийский Мельбурн, на третьем — город Осака в Японии.
В первую десятку рейтинга также вошли Калгари в Канаде, Сидней в Австралии, Ванкувер в Канаде, Токио в Японии, Торонто в Канаде, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.
Российские города Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно. Самым непригодным городом для проживания, по версии The Economist, стал сирийский Дамаск.
Рейтинг составлен на основе ряда показателей, таких как уровень здравоохранения, степень культурного развития, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.
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