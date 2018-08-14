Почему на Украине заявили о возможном «реванше Кремля»

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что на президентских выборах в следующем году могут победить «пророссийские политики», которые якобы вернут страну в сферу влияния Москвы . Ющенко намекнул, что одним из них является лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , которая по результатам опросов лидирует в предвыборной гонке. Эксперты говорят, что оппоненты экс-премьера пытаются обвинить её в лояльности России , чтобы снизить её шансы на победу, однако на самом деле Тимошенко лишь придерживается более практичного подхода к внешней политике.

Экс-президент Украины Виктор Ющенко в интервью изданию «Украинская правда» заявил, что в ближайшие 5-10 лет в стране снова будет «внешнее московское управление».

«Дестабилизирующий фактор»

«Я знаю, что есть три-четыре силы, которые готовы быть реализаторами такой политики. Поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня нет фаворита в выборах, меня это очень тревожит. Шанс, что мы получим политическую власть, которая будет подчинена московской доктрине, московскому сюжету, сегодня как никогда велик», — заявил он.

В интервью Ющенко повторил ранее озвученный тезис, что «у Путина нет более дестабилизирующего фактора на Украине, чем Тимошенко». Бывший глава государства заявил, что «несознательный, равнодушный, популистский или основанный на демагогии политический выбор нескольких миллионов украинцев» может привести к реваншу «московской политики» на Украине.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Марина Сорока назвала интервью Виктора Ющенко «явкой с повинной».

«Именно Виктор Ющенко ответственен за то, что к власти пришел «кровавый президент» (Виктор Янукович. — RT), а Украина потеряла Небесную сотню, Крым и уже более 4 лет защищает свою независимость в Донбассе от российского агрессора, теряя украинцев-патриотов, так как «логичный и последовательный» Ющенко порадовал своё эго и сделал все для победы Януковича в 2010 году, — написала Сорока на своей странице в Facebook. — И, как известно из «чёрной бухгалтерии» «Партии регионов», выгоду из этого он и его соратники имели. Ющенко хвастается экономическими достижениями 2005-2009 годов, но потом делает вывод, который противоречит законам логики: поддерживать премьера Тимошенко вроде бы не за что. А теперь вопрос: об экономике или о стране заботился этот президент? Ответ — о своем эго. Ему до сих пор чешется, что Майдан кричал «Юля!» во время его инаугурации».

«Истерия будет нарастать»

Украинская пропаганда действительно создает из Юлии Тимошенко образ пророссийского политика, но на самом деле это не так, заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский . «Она более прагматична в геополитике по сравнению с Виктором Ющенко и Петром Порошенко , и при ней диалог с Россией по некоторым вопросам может быть разморожен», — пояснил он.

Неменский считает, что пророссийская позиция любого украинского политика автоматически делает из него «предателя нации» — этим и пользуются оппоненты Юлии Тимошенко.

На сегодняшний день Тимошенко является одним из реальных кандидатов на победу в выборах президента, которые пройдут в конце марта 2019 года, говорит источник RT в партии «Батькивщина». Подтверждением тому служат результаты социологических опросов, которые регулярно проводятся среди населения Украины.

Так, по данным социологической группы «Рейтинг», в начале августа среди тех опрошенных украинцев, кто собирается идти голосовать и уже определился с выбором кандидата, рейтинг главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко составил 17,7%. На втором месте оказался экс-министр обороны Анатолий Гриценко (10,7%), затем идут сопредседатель «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (8,9%), лидер «Радикальной партии» Олега Ляшко (8,5%) и нынешний президент Петр Порошенко (8,3%).

«По мере приближения к выборам истерия будет нарастать, и окружение главы государства будет делать и другие «вбросы», лишь бы дискредитировать Тимошенко. Ожидаем информации, что она готова продать все земли китайцам и её консультируют инопланетяне. Но рейтинг у лидера президентской гонки стабильный, и мы считаем, что никакие заявления о её пророссийской политике не отразятся на её популярности. Все эти обвинения — элемент политической борьбы», — заявил в беседе с RT источник в партии «Батькивщина».

Похожей точки зрения придерживается и президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко . В интервью RT он подтвердил, что у Тимошенко есть все шансы стать новым украинским президентом.

«Виктор Ющенко — кум Петра Порошенко, поэтому в беседе с журналистами и появились такие заявления. А чем ещё он может напугать украинцев? Националистическое руководство страны строит свою политику на базе русофобии. Не европейского же управления им бояться», — пояснил Ищенко.

ЕС. Заявления Виктора Ющенко смешны, считает источник RT в партии «Народный фронт». По его словам, сейчас Украина фактически находится под управлением США

«Никто не хочет спросить у Петра Порошенко, почему все важные назначения согласовываются с посольством США на Украине, и почему Вашингтон заставляет руководство страны увольнять некоторых чиновников, как, например, Генерального прокурора Виктора Шокина? Действительно ли украинские власти могут самостоятельно принимать любые решения?», — заявил собеседник RT, добавив, что при Викторе Януковиче, которого на Украине обвиняют в выполнении «всех указов Кремля», о подобном уровне «контроля со стороны Москвы» не могло быть и речи.

Обвинения Тимошенко в лояльности России будут звучать и от других украинских политиков, прогнозирует Олег Неменский. Но во многом избирательная кампания будет зависеть от позиции Вашингтона.

По словам эксперта, Юлия Тимошенко уже несколько раз за последние два года летала для общения в США, но пока не смогла заручиться поддержкой своей кандидатуры за океаном.