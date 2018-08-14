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Украина остается без рабочих рук
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Тимошенко заявила о критическом оттоке рабочих из Украины в Польшу 

ТАСС 1 час назад
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила о необходимости создания благоприятных условий для украинских рабочих, вынужденных уезжать на заработки в Польшу, а также сравнила заработную плату украинцев с рабами Древнего Египта. Об этом политик написала в Facebook.
"В украинских селах начали принимать яблоки с приусадебных участков и садов. Цена феноменальная: 30-40 копеек за килограмм. Рабы в Древнем Египте, во времена Тутанхамона, зарабатывали больше. Иначе как издевательством над людьми это не назвать", — заявила Тимошенко. Она также отметила, что экономическим фактором, поддерживающим граждан Украины, являются не финансовые реформы власти, а средства, присылаемые из-за рубежа. По мнению Тимошенко, за последние три месяца их сумма составила $800 млн 
"Речь сегодня идет не только об оттоке за рубеж мозгов и интеллекта, а о миграции большого количества украинских рабочих. Это те люди, которые должны поднимать национальную экономику Украины, но из-за безвыходного положения они поднимают чужую", — написала она.
В июле директор Всемирного банка (ВБ) по вопросам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила о том, что около 25% украинцев живут за чертой бедности.
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Комментарии53  Ещё 5 источников 
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