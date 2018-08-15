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США уточнили договоренности по открытому небу
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В США опровергли заморозку выполнения Договора по открытому небу с Россией 

Lenta.ru 1 час назад
Вашингтон не приостанавливает свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН) и намерены и далее выполнять данное соглашение. Об этом агентству ТАСС заявила представитель Госдепартамента США.
«Соединенные Штаты не приостанавливают свое участие в Договоре по открытому небу. Наоборот, Соединенные Штаты сохраняют приверженность продолжению имплементации договора, как это демонстрирует разрешение на комплексное обновление парка наших самолетов для использования в рамках Договора по открытому небу, а также наши продолжающиеся усилия по модернизации нашего воздушного флота», — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Документ предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В документе также есть пункт о заморозке выполнения Договора по открытому небу с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению.
26 февраля заместитель министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг заявил, что Россия разработала и испытала крылатую ракету наземного базирования в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, тем самым Москва продолжает нарушать Договор по открытому небу и Договор об обычных вооруженных силах в Европе.
Договор по открытому небу — международное соглашение 1992 года. Он дает возможность подписавшим договор странам-участникам совершать инспекционные облеты территорий друг друга, наблюдая тем самым за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
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