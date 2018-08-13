В Каракасе проходит марш в поддержку Мадуро

Венесуэльские социалисты вышли на марш в поддержку Мадуро в столице страны

Члены Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) вышли на марш в столице страны Каракасе. Как и неделей ранее, участники шествия решили выразить поддержку лидеру партии, президенту страны Николасу Мадуро , на которого 4 августа было совершено неудачное покушение.

"Венесуэла хочет мира и не приемлет никакого проявления насилия, — говорится в записи ЕСПВ в ее Twitter. — Все с Николасом".

Сведений о количестве участников шествия обнародовано не было. Судя по опубликованным в Twitter ЕСПВ фотографиям, счет демонстрантов идет на тысячи.

Попытка убить президента с использованием беспилотников была предпринята во время его выступления в Каракасе. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы. Вскоре после этого президент Венесуэлы обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса , на тот момент руководившего Колумбией . Колумбийский МИД назвал обвинения Мадуро абсурдными.

Число подозреваемых по делу превысило 20 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе оппозиционер Хуан Рекесенс. Еще один подозреваемый — член парламента Хулио Борхес — находится в Колумбии.