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В Каракасе проходит марш в поддержку Мадуро
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Венесуэльские социалисты вышли на марш в поддержку Мадуро в столице страны 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Члены Единой социалистической партии Венесуэлы (ЕСПВ) вышли на марш в столице страны Каракасе. Как и неделей ранее, участники шествия решили выразить поддержку лидеру партии, президенту страны Николасу Мадуро, на которого 4 августа было совершено неудачное покушение.
"Венесуэла хочет мира и не приемлет никакого проявления насилия, — говорится в записи ЕСПВ в ее Twitter. — Все с Николасом".
Сведений о количестве участников шествия обнародовано не было. Судя по опубликованным в Twitter ЕСПВ фотографиям, счет демонстрантов идет на тысячи.
Попытка убить президента с использованием беспилотников была предпринята во время его выступления в Каракасе. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы. Вскоре после этого президент Венесуэлы обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. Колумбийский МИД назвал обвинения Мадуро абсурдными.
Число подозреваемых по делу превысило 20 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе оппозиционер Хуан Рекесенс. Еще один подозреваемый — член парламента Хулио Борхес — находится в Колумбии.
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