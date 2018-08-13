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Во Франции все беспилотники поставят на контроль
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Во Франции все беспилотники поставят на контроль 

Российская Газета 33 минуты назад
Фото: Reuters
Вот уже несколько дней полиция и спецслужбы Франции разыскивают человека, а может быть, группу лиц, запустивших дрон над фортом Брегансон — летней резиденцией президента на побережье Средиземного моря.
Беспилотник пролетел над фортом после того, как Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыл в старинную крепость на отдых. Правда, его быстро обнаружила служба охраны президента и "нейтрализовала" с помощью электромагнитного ружья. Дрон рухнул в море неподалеку от берега.
ЧП совпало с намерением Франции ужесточить контроль над БЛА. Дронам разных категорий, а их только в прошлом году было продано 400 тысяч штук, запрещено летать ночью, над скоплениями людей, городами и охраняемыми объектами — аэродромами, военными базами, АЭС и правительственными резиденциями. Случайное нарушение наказывается штрафом в 15 тысяч евро и тюремным сроком до полугода. За преднамеренное — год тюрьмы и до 450 тысяч евро штрафа.
Отныне все беспилотники весом 800 граммов и более должны быть зарегистрированы на сайте Генеральной дирекции гражданской авиации.
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