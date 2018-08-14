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У берегов Испании спасли почти 600 мигрантов
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У берегов Испании спасли почти 600 мигрантов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Алехандро Мартинез Велез
Порядка 600 мигрантов были обнаружены в море и доставлены на берег испанскими спасателями за минувшие сутки, сообщила Служба спасения на море Испании.
За понедельник в Гибралтарском проливе были обнаружены семь лодок, на борту которых находились 230 мигрантов, еще шесть лодок — в море Альборан (301 человек). Кроме того, 67 мигрантов были обнаружены в Гибралтарском проливе за утро вторника.
Миграционный поток в Испанию в последние месяцы резко увеличился — эта страна опередила по числу нелегальных мигрантов, прибывающих к ее берегам, Италию. Если за весь 2017 год в Испанию по морю прибыли 22,1 тысячи мигрантов, то с 1 января этого года — более 25 тысяч человек, свидетельствуют данные Международной организации по миграции. Более 300 человек погибли или пропали без вести. Еще четыре тысячи человек пересекли границу по суше — в Сеуте и Мелилье, испанских анклавах на границе с Марокко.
Более 60 тысяч мигрантов прибыли в Европу через Средиземное море с начала года, общее число погибших превысило 1,5 тысячи человек.
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