Женское счастье Поклонской и другие события дня

Раздел Каспия назвали триумфом Путина
Корреспондент The Guardian Фиби Гринвуд подчеркнула, что с помощью подписанной конвенции России удалось запретить прикаспийским странам открывать свои границы для сторонних агрессоров, например, США или НАТО.
AliExpress начал блокировать россиян
Торговая площадка AliExpress начала массово блокировать аккаунты россиян за открытие споров с целью обмана продавцов. Об этом сообщает Akket.
Поклонская вышла замуж в Крыму
«Cкромная» свадьба Поклонской и главы аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева состоялась в Крыму 11-12 августа и была организована «со вкусом».
Российских школьников заставят учиться дольше
С инициативой проведения круглого стола по обсуждению возможности 12-летнего обучения в средней школе выступил депутат от партии ЛДПР Василий Власов. Об этом сообщило РИА «Новости».
Украину призвали готовиться к бомбардировкам
На Украине продолжает раскручиваться маховик военной истерии. Главные раздражители нынешней власти Незалежной — самопровозглашенные республики Донбасса — могут обзавестись собственной авиацией, полагает эксперт по государственной безопасности Владимир Горбулин.
Колбаса может исчезнуть с прилавков магазинов
Ненатуральные продукты необходимо запретить называть колбасой, соками и лимонадами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов, сообщает РИА Новости.
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Латвийская певица Лайма Вайкуле может сама решать, посещать ей Крым или нет. Об этом заявил ее соотечественник композитор Раймонд Паулс.
"Евровидение" оказалось под угрозой срыва
«Евровидение-2019» перенесут из Израиля в другую страну, если в течение суток власти не переведут 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу (EBU). Об этом сообщает РИА Новости.
В России замахнулись на новую Олимпиаду
Власти Санкт-Петербурга предложили провести в городе летнюю Олимпиаду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник.
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что американская валюта становится рискованным инструментом для расчетов в международной торговле. Он не исключил перехода на национальные валюты при торговле нефтью.