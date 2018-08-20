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«Украину добивают»
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«Украину добивают»: в Раде предсказали потери от запрета ездить в Россию 

РИА Новости
Украину "добивают", заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович, комментируя инициативу украинского министерства инфраструктуры о прекращении транспортного сообщения с Россией. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "112 Украина".
"238 тысяч украинцев выехали на заработки в России, по данным украинского госстата, за первые шесть месяцев этого года. Миллионы работают там. Десяток миллиардов примерно потребляет наша страна от гастрабайтеров и за счет этого хоть как-то держится на плаву", — посетовал парламентарий.
Он также отметил, что в случае прекращения сообщения с Россией Украина понесет значительные потери от остановки транзита, а также будет обособлена от мировой экономики.
"И так уже Шелковый путь пошел (мимо Украины. — Прим. ред.), и так все пути пойдут вокруг нас. Будет вот такая развивающаяся мировая экономика, а в центре — Украина, через которую ничего не ходит", — сказал Рабинович.
Депутат добавил, что экономические отношения Киева с Москвой продолжают развиваться, в связи с чем возможное введение таких радикальных мер вызвало у него недоумение.
"Автобусное сообщение прервете, все прервете — дальше что мы делать будем? У нас сегодня торговый оборот растет только с Россией. У вас задача одна: добить страну, заставить здесь остаться 10-12 миллионов человек и превратить ее (Украину. — Прим. ред.) в какой-то агропромышленный комплекс с рабами для Запада", — заключил Рабинович.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что он подписал некий документ, после вступления в силу которого "в Москву будут ходить только медведи". Позднее чиновник пояснил, что его ведомство разработало проект решения, в котором предлагается прекратить железнодорожное и автобусное сообщение с Россией.
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