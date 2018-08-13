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США обвинили в бесцеремонности
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Верховный лидер Ирана назвал риторику США бесцеремонной 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран не будет вести никаких переговоров с Вашингтоном.
В понедельник Хаменеи встречался с гражданами, чтобы обсудить ситуацию в стране.
"В последние месяцы риторика США стала еще более бесцеремонной и грубой. Кроме санкций они говорят о войне и переговорах… В связи с этим, позвольте мне сказать несколько слов нашему народу: войны не будет, но мы также не будем вести переговоры с США", — приводятся слова Хаменеи на его официальном сайте.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с президентом Ирана "без предварительных условий". Затем госсекретарь США Майк Помпео сказал, что встреча возможна, если Иран проявит готовность изменить свою политику и обсуждать новое ядерное соглашение взамен того, из которого США ранее вышли. В свою очередь в Иране заявили, что готовы к переговорам с США в случае, если Вашингтон вернется к прежней ядерной сделке.
Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. Неделю назад США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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