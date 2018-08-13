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У малазийского миллиардера хотят отнять самолет
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СМИ: Малайзия планирует конфисковать личный самолет беглого миллиардера 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: соцсети
Малайзия собирается конфисковать задержанный властями Сингапура по американскому запросу личный самолет класса бизнес-джет малайзийского миллиардера Лоу Тек Джо, более известного как Джо Лоу, который является одним из подозреваемых в деле о хищениях из государственного инвестиционного фонда 1MDB, по которому уже арестован создатель и высший руководитель фонда, бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, сообщает в понедельник интернет-версия газеты The Star.
Самолет Bombardier 5000 Global, принадлежащий Джо Лоу, был задержан властями Сингапура в феврале этого года по запросу ФБР США, которое также ведет расследования хищений в фонде и отмывания похищенных денег через подставные счета, в том числе находящиеся в США и принадлежащие американским компаниям и частным лицам, напоминает газета.
Ранее правительство Малайзии конфисковало яхту Джо Лоу стоимостью 250 миллионов долларов.
Джо Лоу, миллиардер малайзийского происхождения, этнический китаец, имеет малайзийское гражданство, хотя на родине бывает редко. В прошлом большую часть времени Джо Лоу проводил в США, где он хорошо известен как участник светской жизни Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, а также в Сингапуре и Гонконге. Лоу, которого считают личным другом семьи Наджиба Разака, по мнению следствия, был главным разработчиком финансовых операций, с помощью которых отмывались средства, похищенные из фонда. Американское расследование показало, что деньги малайзийского фонда 1MDB, прошедшие многоэтапную "очистку" через десятки банковских счетов, использовались среди прочего в финансировании художественного фильма "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо ди Каприо в главной роли и в других кинематографических и развлекательных проектах.
В настоящее время Джо Лоу находится в международном розыске. По сведениям газеты, он может находиться в Гонконге.
Существует версия, что миллиардер способствовал заключению крупных инфраструктурных сделок между Малайзией и Китаем, от реализации которых нынешнее правительство Малайзии собирается отказаться. В понедельник о грядущем отказе от этих проектов заявил в эксклюзивном комментарии информационному агентству Ассошиэйтед Пресс премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
В случае, если на суде по делу 1MDB будет доказана невиновность Джо Лоу в коррупции, и яхта, и самолет будут ему возвращены, сообщает газета со ссылкой на следственные органы Малайзии.
Коррупционный скандал вокруг фонда 1MDB, созданного и руководимого бывшим премьером, стал основным фактором в поражении правящей коалиции во главе с Наджибом Разаком на парламентских выборах 9 мая текущего года. Новым премьер-министром Малайзии стал 92-летний лидер оппозиции Махатхир Мохамад, ранее уже занимавший пост премьер-министра страны с 1981 по 2003 год.
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