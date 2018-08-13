Британская пресса оценила соглашение по Каспию

Знаменательное соглашение по разделу Каспийского моря, достигнутое после многолетних споров, открыло путь к крупным энергетическим проектам, пишут британские СМИ, комментируя результаты Каспийского саммита в Актау.

Так, The Financial Times пишет, что через эту сделку Россия обязалась углублять сотрудничество с Ираном и его центральноазиатскими соседями. По оценке FT, раздел Каспийского моря прокладывает путь к долгожданным экономическим проектам и «подтверждает военное превосходство России над самым большим в мире озером».

В статье говорится, что Россия, Казахстан , Иран, Азербайджан Туркмения «подписали в воскресенье соглашение с целью управления регионом, в котором находятся большие запасы углеводородов и который является мостом между Центральной Азией, Ближним Востоком и Европой». По мнению автора публикации, урегулирование спора «способствует росту контроля России над регионом», передает ТАСС оценку британских изданий.

The Guardian указывает, что документ по правовому статусу Каспийского моря рассматривается «как жизненно важный» для Ирана после санкций со стороны США . Издание напоминает, что дипломаты назвали соглашение «региональной конституцией». Тегеран длительное время стремился к дипломатическому и торговому партнерству, однако теперь, после введения американских санкций, Иран обращается к России, Китаю и его региональным союзникам, чтобы сохранить экономику на плаву, говорится в публикации.

Таблоид The Daily Express также отмечает, что достижение этого соглашения оказалось для Ирана «своевременным» в свете возобновления действия санкций со стороны США. Она «может придать импульс реализации многих проектов», констатирует издание. «Государства, включая Россию и Китай, отвергли угрозы, касающиеся в том числе введения США жестких ограничений на импорт стали и алюминия», — пишет издание.

Накануне американский телеканал CNN заявил, что подписание Россией конвенции по Каспию — это крупная победа Москвы , так как Россия получает возможность не только спокойно эксплуатировать каспийские нефтегазовые месторождения, но и сможет реализовать планы на Ближнем Востоке.