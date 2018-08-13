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«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
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В Израиле пригрозили срывом «Евровидения» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Проведение «Евровидения» в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за отсутствия всего за сутки до принятия решения информации о готовности государства инвестировать в конкурс, заявил глава совета корпорации Гиль Омер в письме премьеру Биньямину Нетаньяху.
В обращении к Нетаньяху Омер предупредил, что если в течение ближайших суток не будут переведены 12 млн евро Европейскому вещательному союзу (EBU), Израиль не сможет проводить «Евровидение», передает РИА «Новости».
По условиям EBU, корпорация «Кан» до 14 августа должна была внести залог, чтобы подтвердить намерение провести песенный конкурс в 2019 году.
Омер пишет, что до сих пор не получил разъяснений о готовности государства инвестировать в «Евровидение», при этом сама корпорация боится вкладывать собственные средства, если по какой-либо причине потом придется отказаться от конкурса, ведь в случае форс-мажора залог остается у европейского оргкомитета.
Ситуацию осложняет бойкот конкурса со стороны некоторых стран, несогласие европейцев с выбором площадки в Иерусалиме и так далее. Омер написал, что из-за отказа правительства Израиль потеряет право на «Евровидение-2019», завоеванное певицей Нетой Барзилай.
В мае в Европейском вещательном союзе сообщали, что решение о месте и времени проведения песенного конкурса «Евровидение-2019» пока не принято.
26 июля сообщалось, что Израиль потеряет право на проведение «Евровидения-2019», если в течение пяти дней не внесет залог в размере 12 млн евро.
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