Трамп рассказал о торговом соглашении с Мексикой

По его словам, в настоящее время отношения США и Мексики улучшаются.

Он также добавил, что в новом правительстве Мексики есть "очень хорошие люди".

Ранее Трамп заявил, что американские власти введут пошлины на автомобили из Канада и Мексики, если им не удастся заключить новые торговые сделки с этими странами.

Однако, Трамп подчеркнул, что торговые переговоры с Мексикой проходят "хорошо".