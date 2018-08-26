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Трамп рассказал о торговом соглашении с Мексикой
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Трамп рассказал о торговом соглашении с Мексикой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что скоро может быть подписано "большое торговое соглашение" между США и Мексикой.
По его словам, в настоящее время отношения США и Мексики улучшаются.
Он также добавил, что в новом правительстве Мексики есть "очень хорошие люди".
Ранее Трамп заявил, что американские власти введут пошлины на автомобили из Канада и Мексики, если им не удастся заключить новые торговые сделки с этими странами.
Однако, Трамп подчеркнул, что торговые переговоры с Мексикой проходят "хорошо".
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Комментарии5  Ещё 45 источников 
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